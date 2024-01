Roma: Schlein e gruppo Pd Camera presentano interrogazione a Piantedosi e Nordio su saluti romani ad Acca Larentia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quali iniziative urgenti intendano adottare il ministro dell'Interno e il ministro della Giustizia in relazione ai gravi fatti avvenuti a Roma in occasione della commemorazione dei morti di via Acca Larentia, lo scorso 7 gennaio; nonché per impedire il ripetersi di fatti analoghi e contrastare con ogni mezzo l'apologia del fascismo e l'organizzazione di manifestazioni fasciste. E per sapere quali misure intendano adottare per attivare le procedure atte allo scioglimento dei gruppi neofascisti che espressamente inneggiano al disciolto partito fascista o ne richiamano fedelmente simbologia e modalità, come quanto avvenuto nel quartiere Tuscolano a Roma". E' parte del testo dell'interrogazione, depositata alla Camera questo pomeriggio, che porta la firma della segretaria del Pd, Elly Schlein, della capogruppo Chiara Braga e di tutte le deputate e i deputati democratici.(Rin)