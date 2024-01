Speciale scuola: comune Trieste, da lunedì scuola media Corsi al Molo Quarto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola media "Guido Corsi" si trasferisce in Porto Vecchio. Da lunedì 8 gennaio i 300 alunni della scuola triestina seguiranno le lezioni al magazzino 1 del Molo Quarto. È il primo trasferimento di una scuola nella parte antica dello scalo, che in futuro ospiterà anche gli studenti dell’Istituto nautico. Le opere realizzate, per un valore di 627 mila euro, sono state presentate dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Prevedono 14 aule, di cui una per il sostegno, una sala per le attività sportive da 123 metri quadrati, due spogliatoi, due uffici amministrativi e una sala insegnanti. "Gli interventi effettuati al Molo Quarto, in vista del trasferimento provvisorio della Corsi, hanno trasformato la necessità di adeguare la sede originale dell'istituto nell'opportunità di offrire agli alunni la possibilità di trascorrere un periodo di studi in un'ambientazione d'eccezione, affacciata sul mare. Si inseriscono inoltre nella più ampia tradizione di attenzione per l'edilizia scolastica da parte dell'amministrazione comunale", ha detto il sindaco. La vecchia sede della scuola in via Sant'Anastasio 15, sarà nel frattempo a sua volta soggetta a lavori, della durata prevista di 24 mesi. Il Comune ha infatti ottenuto un contributo per il miglioramento sismico e l'adeguamento alle normative antincendio, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. (Frt)