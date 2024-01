Speciale scuola: Sardegna, a Cagliari raccolta di firme per dire no a soppressione scuola del Quartiere del Sole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- No alla soppressione dell'istituto comprensivo Colombo di Cagliari e al suo accorpamento con l'istituto Randaccio-Tuveri Don Milani. Lo chiedono i genitori degli allievi della scuola situata al Quartiere del Sole che in quasi 800 hanno firmato per scongiurare il provvedimento di dimensionamento scolastico. “La delibera - si legge nel documento firmato dai genitori degli alunni - ha soppresso il nostro istituto già formato da 2 plessi di scuola dell'infanzia, 2 plessi di scuola primaria e 1 plesso di scuola secondaria di primo grado, per un totale di circa 600 alunni, per accorparlo all'Istituto Comprensivo Randaccio-Tuveri Don Milani formato da 4 plessi di scuola dell'infanzia, 3 plessi di scuola primaria e 1 plesso di scuola secondaria, per un totale di circa 850 alunni”. (Rsc)