Speciale scuola: D'Amato (Azione), Rocca penalizza i territori, aprire subito confronto in Consiglio Lazio

- La delibera approvata dalla Giunta Rocca sul dimensionamento scolastico "è fortemente penalizzante per il territorio della nostra comunità regionale, e soprattutto delle province. La scuola e il suo valore educativo non possono essere affrontati con tagli e spirito ragionieristico senza il necessario confronto con chi la scuola la vive tutti i giorni, le famiglie, gli studenti e gli operatori. Non rimarremo inerti ad assistere a questo scempio, è necessario aprire subito confronto in consiglio regionale". Lo ha dichiarato il consigliere della regione Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato. (Com)