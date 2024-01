Speciale scuola: Roma, riparte Aula da 9 gennaio, tra mozioni via per Pannella e sicurezza stradale a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una breve sospensione per le festività natalizie da lunedì 8 gennaio ripartono a pieno ritmo le attività del consiglio comunale a Roma con le sedute di commissione consiliare che in questa settimana si sono riunite per programmare i lavori. Nel corso della conferenza dei capigruppo è stata definita la convocazione dell'Aula Giulio Cesare per martedì 9 gennaio dalle 14 alle 19 e per giovedì 11 gennaio dalle 10 alle 15. All'ordine dei lavori sono inserite quattro delibere tra cui una a prima firma del presidente della commissione Mobilità, Giovanni Zannola del Pd, sul regolamento degli autoservizi pubblici non di linea, taxi e noleggi con conducente, e un'altra per autorizzare un contributo da un milione di euro quale dotazione iniziale per l'avvio della nuova Fondazione Teatro di Roma. Numerose le mozioni all'ordine del giorno tra cui una a prima firma della presidente della commissione Cultura, Erica Battaglia del Pd, per intitolare a Marco Pannella una strada o un altro luogo significativo della città e una a prima firma del consigliere di Demos, Paolo Ciani, che chiede un impegno della giunta a una ricognizione dell'effettivo fabbisogno di nuove licenze taxi in città. Tra gli atti d'impegno anche il tema della sicurezza stradale: da Italia viva arriverà una richiesta a svolgere corsi formativi nelle scuole, da Azione quella di provvedere all'installazione di pannelli informativi a messaggio variabile sulla via Cristoforo Colombo. (Rer)