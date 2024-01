Speciale scuola: Iannarelli (Fd'I), riorganizzazione nel Lazio rispetta esigenze territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Possiamo essere pienamente soddisfatti del risultato finale del piano sul dimensionamento scolastico approvato dalla Regione Lazio. Dopo settimane di lavoro serrato tra Consiglio, giunta e territori, e anche grazie anche ad una deroga del governo, si è riusciti a portare a 20, dalle 37 richieste inizialmente dal ministero, le scuole sedi di dirigenza scolastiche che saranno coinvolte da questa riorganizzazione amministrativa”. Così, in una nota, Chiara Iannarelli, consigliera regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. “Non ci sembra costruttiva una opposizione che, non solo disconosce questo ampio lavoro, ma sparge allarmismo infondato di propaganda nei Comuni e tra le famiglie: neanche una scuola sarà chiusa ma saranno, piuttosto, valorizzate al massimo tutte le specificità territoriali”, aggiunge Iannarelli. (Com)