Speciale scuola: Caso (M5s), pagare subito precari senza stipendio

- "Ci sono migliaia di docenti precari per i quali le feste si sono concluse senza aver percepito lo stipendio, addirittura da settembre. È una situazione assurda, che rappresenta un unicum in Europa, per la quale pretendiamo una soluzione rapida a garanzia di questi lavoratori e delle loro famiglie". Lo afferma il capogruppo M5s in commissione Istruzione alla Camera Antonio Caso. "Vigileremo attentamente affinché già nella prossima settimana il ministero dell'Istruzione adempia al proprio impegno garantendo la legittima retribuzione a questi docenti, che hanno dovuto far fronte con difficoltà enormi a questi mesi senza stipendio. Ma soprattutto ci aspettiamo una soluzione strutturale affinché situazioni come queste non debbano ripetersi mai più in futuro", conclude. (Rin)