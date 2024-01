Iraq: governo chiede a cittadini se sono ancora favorevoli a presenza Coalizione internazionale anti-Is

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Iraq ha chiesto ai cittadini iracheni se sono favorevoli o meno al proseguimento della missione della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico (Is), a guida statunitense, nel Paese. In un messaggio inviato ai cittadini, il governo di Baghdad ha chiesto di rispondere a un sondaggio di opinione diffuso sul proprio sito e preparato dal Centro iracheno per la misurazione dell'opinione pubblica. "Caro cittadino, è favorevole al proseguimento della missione della Coalizione internazionale in Iraq?", si legge nel messaggio. (segue) (Irb)