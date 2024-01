Iraq: governo chiede a cittadini se sono ancora favorevoli a presenza Coalizione internazionale anti-Is (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sondaggio arriva dopo che lo scorso giovedì, 4 gennaio, un drone statunitense ha ucciso il comandante delle operazioni speciali della milizia sciita filo-iraniana Al Nujaba a Baghdad, Taqwa al Saidi, accusato dagli Stati Uniti di organizzare attacchi contro le loro basi in Medio Oriente. Il giorno successivo all'attacco, il 5 gennaio, il primo ministro dell’Iraq, Muhammad Shiaa al Sudani, ha annunciato che il governo iracheno sta formando un comitato bilaterale per porre fine alla missione della Coalizione internazionale anti-Is, aggiungendo che "l'attentato che ha portato alla morte" di Al Saidi "ha rappresentato un duro colpo per tutte le consuetudini, gli statuti e le leggi che regolano le relazioni tra Iraq e Stati Uniti, poiché si è trattato di un crimine atroce e ingiustificato”. (Irb)