Siria: milizie filo-iraniane rivendicano attacchi contro basi militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Resistenza islamica in Iraq, coalizione di milizie sciite filo-iraniane, ha rivendicato poco fa un nuovo attacco contro la base militare statunitense di Rmeilan, nel governatorato di Al Hasakah, nel nord della Siria. Lo hanno annunciato le stesse fazioni irachene in un comunicato diffuso via Telegram. "I jihadisti della Resistenza islamica in Iraq hanno attaccato con i droni una base nella regione occupata di Rmelan", si legge in una nota diffusa oggi. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), una Ong con sede a Londra ma con una vasta rete di contatti sul campo, le difese aeree Usa hanno intercettato e abbattuto almeno un drone lanciato da gruppi sostenuti dall’Iran verso la base. Nella notte tra domenica e lunedì, e all'alba di oggi, le milizie sciite hanno lanciato decine di missili contro le forze statunitensi in Siria, prendendo di mira in particolare la base situata in prossimità del giacimento petrolifero di Al Omar. Ieri, le stesse fazioni filo-iraniane avevano dichiarato di aver preso di mira “un obiettivo strategico” in Israele usando “un missile Arkab a lungo raggio". (Irb)