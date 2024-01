Veneto: Direzione prevenzione, rafforzate attività di sorveglianza sindromi simil-influenzali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione prevenzione della Regione Veneto ha rafforzato le attività relative alla sorveglianza delle sindromi simil-influenzali causate da patogeni respiratori a potenziale carattere pandemico, in linea con gli obiettivi strategici già delineati nell'ambito del Piano pandemico regionale 2021-2023. La pandemia Sars-Cov-2/Covid-19 ha confermato, da un lato, l'imprevedibilità della diffusione di patogeni capaci di causare epidemie o pandemie e, dall'altro, la necessità di essere pronti ad attuare tutte le misure per contenerli sul piano locale, nazionale e globale". "Per questo motivo – hanno aggiunto i tecnici regionali - è necessario disporre di differenti sistemi di sorveglianza e di allerta rapida, che consentano di avere una rappresentatività epidemiologica e virologica dei patogeni circolanti nel nostro territorio durante tutto l'anno, così come previsto dal Piano Pandemico Nazionale e Regionale con l'obiettivo prioritario di identificare tempestivamente segnali di allerta e monitorare la circolazione dei principali patogeni di interesse. Il sistema di sorveglianza dei casi di sindromi simil influenzali (ILI), oggi denominato RespiVirNet, si basa su una rete di 'medici sentinella' costituita da Mmg e di Pls, reclutati dalle Aziende Ulss su base volontaria, che segnalano quanti casi hanno osservato tra i loro assistiti ogni settimana".(Rev)