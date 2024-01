Olimpiadi 2026: Malagò (Coni) su pista da Bob, entro fine mese sapremo tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla pista da bob per le Olimpiadi 2026, "sono molto sereno, entro fine mese sapremo tutto, tra una decina di giorni si scoprirà se ci sarà una azienda che risponderà 'presente' al nuovo bando di gara con tutte le garanzie". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, rispondendo in merito agli aggiornamenti sulla pista da Bob a Cortina, durante la Cerimonia di annuncio del portabandiera dell'Italia per i prossimi Giochi Olimpici Giovanili Invernali tenutasi oggi a Milano. "Una volta che c'è l'azienda con tutte le garanzie - ha continuato - il tema finisce sul tavolo della Fondazione, che deve fare una valutazione. "Ammesso che ci sia l'azienda e ammesso che la fondazione approvi - ha proseguito ancora - io sono molto disponibile ad accompagnare un o più rappresentanti del Governo a Losanna, per raccontare che l'Italia ha avuto questa nuova possibilità e per convincerla". (Rem)