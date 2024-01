© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se gridi 'Viva l’Italia antifascista' a teatro vieni identificato, se vai a un’adunata neofascista con saluti romani e striscioni invece no. Piantedosi chiarisca come sia potuto accadere. E Meloni non ha niente da dire?". Lo scrive su X la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. (Rin)