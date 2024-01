Viabilità: Anas, incidente su autostrada Roma-Fiumicino, morto motociclista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un motociclista è morto in seguito a un incidente avvenuto sull'autostrada A91 Roma-Fiumicino, all'altezza del chilometro 16,800. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento. Lo comunica Anas in una nota, secondo cui a causa del sinistro il traffico sull'autostrada è rallentato in direzione Fiumicino. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell'evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. (Com)