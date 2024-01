Saldi: Bertoni (Federmoda Roma), per primi giorni -10 per cento incassi ma spesa più alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del primo fine settimana di saldi a Roma, rispetto allo scorso anno, i commercianti hanno registrato una flessione del 10 per cento degli incassi ma anche una spesa media procapite più alta. Lo ha detto il presidente di Federmoda Roma, Massimo Bertoni, interpellato da “Agenzia Nova”. "Abbiamo registrato un calo di circa il 10 per cento degli incassi rispetto all’anno scorso e un minore afflusso nei negozi, anche se con una spesa media a persona più alta - ha detto Bertoni -. Il bilancio è un po’ prematuro, non abbiamo ancora dati definitivi, però il 5 gennaio, giorno di inizio dei saldi, è stato in linea con lo scorso anno. Avevamo stimato una spesa media di 168 euro a persona, come l’anno scorso. In tre giorni, tuttavia, gli afflussi sono stati un po’ inferiori, e c’è stato un calo degli incassi nei negozi intorno al 10 per cento. Comunque emerge una spesa media più alta. In particolare, risulta che le persone abbiano aspettato i saldi per fare acquisti importanti, come cappotti e giacconi, che sono stati gli articoli più venduti". (segue) (Rer)