Saldi: Bertoni (Federmoda Roma), per primi giorni -10 per cento incassi ma spesa più alta (2)

- Complici della flessione degli incassi, secondo il presidente di Federmoda Roma, sono stati “la pioggia che si è abbattuta in questi giorni e il fatto che la città era vuota per via delle vacanze natalizie. Inoltre, molta gente è stata malata, ma contiamo di recuperare nelle prossime settimane. Inoltre - ha sottolineato Bertoni - il calo delle vendite è stato più importante nel centro storico. Abbiamo avuto forti limitazioni per via della Ztl durante le festività, una misura sbagliata e incomprensibile dato che la città era mezza vuota. Sono misure fuori dal tempo, data la presenza del mondo dell’online e dei centri commerciali intorno alla Capitale. Si penalizza il centro storico, ma poi non ci si può lamentare della chiusura dei negozi in centro. Siamo stufi di atteggiamenti penalizzanti presenti solo a Roma. Il centro sta perdendo la sua anima”, ha concluso Bertoni. (Rer)