Venezia: Gdf sanziona alcune unità da diporto per intralcio al traffico marittimo

- I militari della stazione navale della Guardia di finanza di Venezia hanno sanzionato diverse unità di diporto per intralcio al traffico marittimo. Le unità si trovavano all'imboccatura del canale di Porto Lido. Tra le violazioni rilevate ci sono, come riporta una nota stampa, comportamenti considerati pericolosi e ostacolanti per la navigazione tra cui "manovre imprudenti volte a sottrarsi al controllo, comportamenti pericolosi come il sostare con luci spente o l'ancoraggio a boe e fanali di segnalazione". Sono stati verbalizzati nove soggetti. (Rev)