Spagna: Vox annuncia assemblea nazionale il 30 gennaio per rinnovare vertici partito

- La dirigenza di Vox ha deciso di anticipare dal 30 marzo al 30 gennaio l'assemblea nazionale che rinnoverà per i prossimi quattro anni la leadership del partito sovranista spagnolo, indebolita dai risultati delle elezioni generali di luglio. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il leader nazionale Santiago Abascal, che ha riunito il comitato esecutivo presso la sede di via Bambú a Madrid, confermando la sua intenzione di candidarsi alla rielezione. Dopo aver precisato che la prima cosa che farà sarà raccogliere le adesioni richieste dallo statuto per essere candidato alla presidenza di Vox, Abascal ha manifestato l'intenzione di introdurre cambiamenti negli organi direttivi. (Spm)