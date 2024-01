Speciale scuola: Magi (Più Europa), Regione Lazio chiarisca su progetto "pro Putin" liceo Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio faccia chiarezza sul progetto "pro Putin" in un liceo a Latina. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di +Europa Riccardo Magi. "Non basta il Putin tour in giro per l'Italia. Adesso anche istituzioni come Regione Lazio permettono all'interno dei propri progetti nelle scuole di promuovere la propaganda russa. È accaduto a Latina, dove gli studenti del liceo Meucci hanno vissuto un'iniziativa per il Natale dal titolo 'un ponte per la pace', organizzata con la collaborazione dell'associazione filorussa Vento dell'Est, protagonista degli eventi contestati in tutta Italia, e di Andrea Lucidi. E così gli studenti del Meucci hanno incontrato quelli di una scuola della città di Lugansk, occupata da dieci anni dal regime russo - dichiara Magi -. La dirigente del liceo si è giustamente già dissociata, spiegando che hanno semplicemente aderito al progetto 'OpenHub' di Regione Lazio. Ecco la vera follia. Il presidente Rocca e il ministro Valditara chiariscano al più presto chi ha approvato questo progetto della Regione, con quali fondi sono state svolte queste attività e chi ha permesso la propaganda filorussa all'interno di un liceo", conclude Magi. (Com)