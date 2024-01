Milano: a Sesto S.G. minore rapinato con machete in stazione, arrestato un 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nella notte del 5 gennaio a Sesto San Giovanni (MI), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato per rapina aggravata e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 24 enne italiano del posto, pregiudicato per numerosi reati quali lesioni personali, rapina, furto, evasione, spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. I Carabinieri, a seguito di una segnalazione pervenuta dai militari dell’Esercito Italiano in servizio "Strade Sicure", sono intervenuti in via Gramsci, nei pressi della Stazione FS 1° Maggio, dove era stato rapinato un 17enne italiano, al quale era stato sottratto il proprio monopattino dietro la minaccia di un machete. Il 17 enne ha poi chiesto aiuto ai militari dell’Esercito, che presidiavano la Stazione, fornendo la descrizione del rapinatore, che è stato rintracciato e fermato dai Carabinieri, che lo hanno trovato in possesso del machete utilizzato per la rapina e inoltre di 1,16 gr. di eroina, 1,09gr. di MDMA, 1,14gr. di metanfetamina, e 0,22gr. di cocaina. La vittima non ha riportato ferite, mentre l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Monza.(Com)