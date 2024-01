Milano: Polizia arresta tre cittadini alla Stazione Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante lo scorso weekend a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino algerino di 33 anni irregolare sul territorio nazionale per furto aggravato, un connazionale 20enne destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e un cittadino straniero di 22 anni per resistenza e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale. Venerdì pomeriggio gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Centrale, hanno fermato il 33enne in quanto, poco prima, l’uomo si era impossessato della borsa di una donna intenta a consumare un pasto all’interno di un esercizio commerciale della stazione. Inoltre, il 33enne è stato indagato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Sabato mattina invece gli agenti della Polfer hanno fermato il 22enne, presso lo stesso scalo ferroviario, in quanto poco prima aveva sottratto uno zaino a un viaggiatore, venendo poi bloccato dagli operatori di FS Security e, nella circostanza, l’uomo ha iniziato a inveire nei loro confronti impugnando un coltello a serramanico. I poliziotti l’hanno arrestato e anche indagato in stato di libertà per furto aggravato. Ieri mattina infine, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, presso lo scalo F.S. di Milano Centrale, hanno fermato il 20enne algerino per un controllo a seguito del quale l’uomo è risultato essere destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso novembre dal Tribunale di Bologna per i reati di furto e indebito utilizzo di carte di credito. (Com)