Bosnia: Ente turismo, nel 2023 cantone di Sarajevo ha battuto record di arrivi e pernottamenti

- Nel corso del 2023, il cantone di Sarajevo ha registrato il maggior numero di arrivi e pernottamenti turistici della sua storia (rispettivamente 665.593 arrivi e 1.487.477 pernottamenti). Lo mostrano le ultime statistiche pubblicate dall'Ente per il turismo del cantone, secondo cui le presenze sono aumentate del 34,9 per cento e dello 0,01 per cento rispetto all'anno record del 2019. Prevalgono gli ospiti stranieri, la maggior parte dei quali provengono da Turchia, Croazia, Serbia, Montenegro, Cina, Germania, Usa, Slovenia, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Austria. (Seb)