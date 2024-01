Rifiuti: assessore Lazio, Roma non è sotto controllo piano regionale fino a fine Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Roma, in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, considerato il ruolo di commissario di governo per il Giubileo in capo al sindaco Roberto Gualtieri "non è più sotto il controllo del piano rifiuti regionale, almeno per i prossimi anni". Lo ha detto l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, in occasione della relazione alla commissione parlamentare Ecomafie sull'incendio del Tmb di Malagrotta, presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone. "La Regione Lazio a oggi nel suo territorio ha Roma Capitale che è commissariata dal sindaco Gualtieri per il ciclo dei rifiuti fino a tutto il Giubileo - ha detto -Ghera -. La Regione Lazio ha grande preoccupazione per quanto avvenuto alla vigilia del periodo natalizio quando c'è un'impennata nella produzione dei rifiuti, ma è Roma che deve gestire il ciclo dei rifiuti. Roma non è più sotto il controllo del piano rifiuti regionale, almeno fino alla fine del Giubileo, questo va precisato: in questo momento il Comune è autonomo e la Regione dà soltanto un visto per informativa". (Rer)