Rifiuti: assessore Lazio, rinnovati accordi con Abruzzo per 80 mila tonnellate

- Sul fronte della gestione dei rifiuti nel Lazio "in questi giorni è intervenuto il rinnovo degli accordi con l'Abruzzo per circa 80 mila tonnellate: ringrazio le regioni che in questi anni stanno dando supporto a Roma". Lo ha detto l'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, in occasione della relazione alla commissione parlamentare Ecomafie sull'incendio del Tmb di Malagrotta, presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone. "Una parte dei rifiuti di Roma va fuori, non solo in Abruzzo ma anche nel nord Italia e in altre zone d'Europa", ha concluso. (Rer)