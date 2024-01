Ucraina-Vaticano: Yermak a colloquio con segretario di Stato Parolin, focus su formula di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak ha tenuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Le parti hanno discusso le conseguenze degli ultimi attacchi russi. "La Russia continua a distruggere le infrastrutture civili e le case degli ucraini. Ma nonostante queste sfide, continuiamo a lavorare, continuiamo a lottare. Il nostro spirito è molto forte e crediamo nella nostra vittoria", ha osservato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino. Yermak e Parolin hanno poi parlato del coinvolgimento del Vaticano nell'attuazione di progetti umanitari della formula di pace ucraina, soprattutto per quanto riguarda gli sforzi per il rimpatrio dei bambini ucraini. Al centro del confronto è stata anche la preparazione per il prossimo incontro dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Paesi sulla formula di pace ucraina a Davos e la partecipazione del Vaticano all'evento. (Kiu)