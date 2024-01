Germania: Wagenknecht presenta il suo partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex deputata di La Sinistra al Bundestag Sahra Wagenknecht ha presentato oggi a Berlino il suo partito che, formato con altri fuoriusciti dalla formazione post-comunista, copresiederà con Amira Mohamed Ali. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la nuova forza politica è denominata Alleanza Sahra Wagenknecht - Per la ragione e la giustizia (Bsw) e intende partecipare sia alle elezioni europee che si terranno in Germania il 9 giugno prossimo sia al voto per il rinnovo dei parlamenti di Brandeburgo, Sassonia e Turingia in programma nel settembre successivo. Capolista del Bsw alle europee saranno Fabio De Masi, già deputato di La Sinistra come Mohamed Ali, e Thomas Geisel, per anni esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). Intanto, Wagenknecht ha dichiarato che il Bsw potrà “cambiare radicalmente lo spettro dei partiti tedeschi e, soprattutto, modificare radicalmente la politica” della Germania. La formazione di Wagenknecht punta a poi a organizzarsi per le elezioni del Bundestag nel 2025. Dopo questo voto, come nota il settimanale “Der Spiegel”, la denominazione del partito verrà modificata. Il Bsw terrà il primo congresso a Berlino nella giornata del 27 gennaio prossimo. Intanto, Wagenknecht ha accusato il governo del cancelliere Olaf Scholz di “non avere alcun piano”, di “incapacità e arroganza” e di causare sia insicurezza sia divisione in Germania. (segue) (Geb)