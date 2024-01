Sardegna: Truzzu conferma candidatura a presidenza Regione, Zedda in campo per Comune Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi sento il candidato alla presidenza della Regione. Lo ha detto Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, rispondendo ai giornalisti prima di una conferenza stampa in municipio a pochi giorni da quanto emerso dal vertice del centrodestra dello scorso giovedì a palazzo Tirso. Truzzu ha affermato che “lavoriamo per l'unità della coalizione”, auspicando una ricomposizione dello strappo creatosi con Psd'Az e Lega che insistono per la riconferma del governatore uscente, Christian Solinas. (segue) (Rsc)