Sardegna: Truzzu conferma candidatura a presidenza Regione, Zedda in campo per Comune Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo Massimo Zedda, leader dei Progressisti (rientrati nel Campo largo) ed ex sindaco di Cagliari, in un'intervista al Giornale radio Rai, ha annunciato di essere “a disposizione per candidarmi a sindaco di Cagliari, anche con le primarie. Ma non è questo il punto: saremmo andati anche da soli”. Zedda ha anche sottolineato che “abbiamo chiesto da subito che le candidature a presidente della Regione e sindaco di Cagliari e Sassari fossero decise insieme anche per avere più forza alle regionali”. (Rsc)