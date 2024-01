Speciale difesa: Argentina, al via missione Aiea per rilevamento e analisi microplastiche in Antartide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), in collaborazione con l’Argentina, ha lanciato ieri la sua prima spedizione di ricerca scientifica per indagare sulla presenza di microplastiche in Antartide. Per il lancio il direttore generale Rafael Mariano Grossi e il presidente argentino Javier Milei si sono uniti al team scientifico dell’Aiea presso le basi antartiche argentine di Marambio ed Esperanza, insieme ai ministri Luis Petri (Difesa), Guillermo Francos (Interno) e Diana Mondino (Esteri). Lo riferisce un comunicato dell’Aiea, spiegando che il gruppo di ricerca, composto da due persone, partirà per un mese per valutare l’impatto delle microplastiche. La missione rientra nell’iniziativa Nutec Plastics che l’Agenzia ha avviato nel 2020 combattere l’inquinamento da plastica utilizzando tecniche nucleari e isotopiche per il campionamento, l’analisi e la produzione di dati sulla distribuzione delle microplastiche marine. (Abu)