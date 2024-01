Speciale difesa: forze Israele, Hamas ha imparato a sviluppare missili da crociera con l'aiuto dell'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che il movimento islamista palestinese Hamas avrebbe appreso il metodo di sviluppo dei missili da crociera, sotto la guida dell'Iran. In un comunicato stampa delle Idf, si legge che i militari che operano a Gaza City avrebbero scoperto un'attrezzatura tecnologica utilizzata da Hamas per costruire missili di precisione, "una capacità che finora non si riteneva che il gruppo terroristico possedesse". La Brigata Nahal e le forze speciali avrebbero fatto irruzione in un sito di Hamas nelle aree dei quartieri Daraj e Tuffah, a Gaza City, trovando l'ingresso di un tunnel che "conduceva a un impianto di produzione di armi sotterraneo". Qui, i militari israeliani hanno trovato delle attrezzature "che dimostrano che i terroristi di Hamas hanno imparato, sotto la guida iraniana, a operare e costruire componenti di precisione e armi strategiche", si legge nella nota. Sul loro sito web, le Idf hanno anche pubblicato le immagini di quelli che, secondo loro, sono il motore e la testata di un missile da crociera sviluppato da Hamas. (Res)