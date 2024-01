Roma: D'Amato (Azione), ad Acca Larentia chiara apologia fascismo, Piantedosi intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia di commemorazione di Acca Larentia "le braccia tese sono una chiara apologia del fascismo: il ministro Piantedosi, che è stato anche prefetto di Roma, dovrebbe intervenire e chiedere se sono stati identificati gli autori". Lo dichiara in una nota il consigliere di Azione alla Regione Lazio, Alessio D'Amato. "È impensabile che in una democrazia europea vengano compiuti volutamente gesti che si richiamano all'apologia del fascismo", conclude. (Com)