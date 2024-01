Risparmio: Bankitalia, il cinque per cento delle famiglie italiane più abbienti possiede il 46 per cento della ricchezza totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cinque per cento delle famiglie italiane più abbienti possiede circa il 46 per cento della ricchezza netta totale. Lo rileva Bankitalia in un rapporto su statistiche trimestrali sui conti della ricchezza delle famiglie italiane. La concentrazione della ricchezza netta è aumentata tra il 2010 e il 2016, per poi mantenersi pressoché stabile; la dinamica più recente, caratterizzata da una lieve crescita nel 2021 e da una riduzione nel 2022, sembra riflettere principalmente l’andamento dei prezzi delle attività finanziarie detenute dalle famiglie appartenenti al decile più ricco. Nel confronto 21 internazionale, l’indice di Gini è inferiore per l’Italia rispetto all’area dell’euro e in linea con il dato francese; la Germania risulta il paese con il maggior grado di disuguaglianza.(Rin)