Fvg: assessore Ambiente, cittadini chiedono ampliamento spazi e servizi su costa Barcola

- Il 55 per cento dei cittadini triestini giudica insufficienti le strutture balneari presenti, il 70 per cento vorrebbe un ampliamento della superficie di spiaggia di sassi o ciottoli e il 73 per cento è favorevole alla possibilità di avere dei moli e delle strutture verso il mare. Sono i risultati del questionario dedicato al miglioramento del lungomare di Barcola, consegnati oggi al team di architetti incaricato di redigere lo studio di fattibilità della nuova linea di costa e resi noti dall’assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro. “L'idea di una difesa della costa barcolana e di un incremento dei servizi e delle aree dedicate alla balneazione, in sinergia con le strutture comunali della città di Trieste era già stata pensata oltre un anno fa. Tutto questo - ha ricordato Scoccimarro - ben prima che si verificassero gli eventi del 2 e 3 novembre scorsi". Al questionario hanno partecipato oltre 8.000 persone; di queste, 2.500 hanno inserito delle considerazioni personali. Sulle venti domande proposte ai residenti, hanno ottenuto percentuali positive le iniziative di ripopolamento e preservazione della flora e della fauna marina e quelle relative all'accessibilità e allo sviluppo dell'area. (segue) (Frt)