Fvg: assessore Ambiente, cittadini chiedono ampliamento spazi e servizi su costa Barcola (2)

- Secondo l’assessore, “il questionario manifesta nelle sue percentuali una presa di coscienza maggiore da parte della cittadinanza riguardo alle opere non più derogabili per la salvaguardia della linea di costa e degli accessi al mare. Le strutture balneari, la loro fruizione da parte dei più fragili e dei bambini, le superfici disponibili e i servizi in generale – ha continuato Scoccimarro - hanno incontrato nel questionario un senso di inadeguatezza, motivo per cui possiamo sfruttare l'opportunità di costruire una difesa costiera efficiente e duratura nel tempo, con un rinnovamento della qualità della fruizione del lungomare". L’assessore ha assicurato che entro la fine dell'estate avverrà la consegna degli elaborati del Piano attuativo e degli elaborati per la Variante urbanistica. “L'analisi delle risposte – ha concluso - sarà considerata fondamentale per la stesura del progetto complessivo che vogliamo realizzare nel tempo più breve possibile, riducendo al minimo i disagi per la popolazione”. (Frt)