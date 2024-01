Ucraina: ministro Infrastrutture, in ultimi 5 mesi 15 milioni di tonnellate di merci esportate via mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi cinque mesi l'Ucraina ha esportato circa 15 milioni di tonnellate di merci, inclusi 10 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, attraverso il corridoio umanitario temporaneo nel Mar Nero. Lo ha reso noto il ministro delle Infrastrutture dell'Ucraina, Oleksandr Kubrakov, aggiungendo che nei cinque mesi del lavoro del corridoio il porto di Odessa ha accolto 469 navi. Attualmente vi sono 39 navi su cui vengono caricate merci nei porti di Odessa, Chornomorsk e Pivdennyi. Altre 83 navi hanno confermato la prontezza per far scalo nei porti del Paese, per esportare 2,4 milioni di tonnellate di merci. L'Ucraina ha dichiarato l'apertura del nuovo corridoio marittimo il 10 agosto 2023. (Kiu)