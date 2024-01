Speciale difesa: Cina, spionaggio per conto del Regno Unito, arrestato consulente straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari di sicurezza della Cina hanno arrestato un cittadino straniero identificato con il solo cognome "Huang", accusato di aver assicurato all’agenzia di intelligence britannica MI6 un elenco di "nove segreti nazionali" classificati come confidenziali, cinque di "tipo segreto e tre informazioni di intelligence". A quanto riferito oggi dal ministero per la Sicurezza di Stato sul social network WeChat, l’uomo era a capo di un’agenzia di consulenza estera "proveniente da un Paese terzo". La presunta spia avrebbe iniziato a cooperare con l'MI6 nel 2015. Huang avrebbe inoltre ricevuto una formazione ad hoc dall'agenzia di intelligence, che gli avrebbe anche affidato speciali apparecchiature per lo spionaggio. Nel frattempo, il governo britannico ha denunciato una crescente ingerenza da parte delle spie cinesi negli ambienti della politica e della difesa. (Cip)