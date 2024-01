Speciale difesa: Algeria e Germania annunciano volontà di rafforzare la cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Said Chengriha, capo di Stato maggiore dell'Esercito algerino, ha accolto Jasper Wieck, direttore politico del ministero Federale della Difesa tedesco, in occasione della sua visita in Algeriao. Durante le discussioni, l'attenzione è stata focalizzata sulla cooperazione militare bilaterale, sul coordinamento su questioni di interesse comune e sulle sfide alla sicurezza globale, con particolare riferimento alla regione del Mediterraneo e all'Africa. Inoltre, sono state esplorate le prospettive per il rafforzamento dei legami tra Algeria e Germania. Durante la riunione, le parti hanno esaminato le prospettive della cooperazione militare bilaterale e le modalità per sviluppare e consolidare il coordinamento su questioni di interesse condiviso. Inoltre, sono state discusse le sfide alla sicurezza a livello globale, in particolare nel bacino del Mediterraneo e nel continente africano, con uno scambio di opinioni su questioni attuali. (Ala)