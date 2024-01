Speciale difesa: Algeria e Germania annunciano volontà di rafforzare la cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'occasione, Chengriha ha sottolineato il desiderio reciproco dei due paesi di consolidare ulteriormente i legami di cooperazione bilaterale, elevandoli alla qualità delle relazioni tra Algeria e Germania. Egli ha ribadito la volontà dell'esercito di potenziare la cooperazione militare con il partner tedesco, inserendola in una nuova dinamica per raggiungere gli obiettivi comuni. Il generale algerino ha enfatizzato che la Germania rimane un partner di qualità per l'Algeria, sottolineando l'impegno a consolidare ulteriormente la cooperazione militare in una prospettiva orientata verso gli obiettivi condivisi da entrambi i paesi. Da parte sua, Wieck ha evidenziato la ferma volontà riscontrata nella controparte algerina di potenziare la cooperazione e la consultazione tra i due paesi su questioni di interesse comune, con l'obiettivo di promuovere la sicurezza e la stabilità a livello mondiale. (Ala)