Monza: Galliani, grazie a FI stanziamento importante in manovra per Gp

20 luglio 2021

- Il Gran Premio di Monza "è una manifestazione storica, di grande rilevanza per il mondo degli appassionati della Formula 1 e dello sport in generale nonché di enorme importanza non solo per la Brianza e per la Lombardia, ma per tutto il Paese. Per questo, durante i lavori sulla legge di bilancio in Senato ho chiesto e ottenuto l'impegno da parte del governo per lo stanziamento di ulteriori tre milioni e mezzo nei prossimi tre anni per consentire alla Federazione sportiva nazionale - Aci di provvedere all'adeguamento dell'autodromo di Monza e alla gestione del Gran Premio d'Italia. La competizione internazionale è agguerrita e noi non possiamo assolutamente permetterci di perdere un evento sportivo tanto prestigioso,con il suo importante indotto". Lo comunica in una nota il senatore di Forza Italia, Adriano Galliani, a margine della cerimonia di inaugurazione dei lavori di ammodernamento dell'autodromo di Monza. (Com)