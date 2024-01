Milano: caso Ferragni-Balocco, da prospettiva accusatoria indagine si profila reato di truffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento è senza indagati e titolo di reato, la relazione depositata oggi dalla Gdf in Procura a Milano sul caso del pandoro griffato Chiara Ferragni e prodotto dalla Balocco. L'ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa. La Guardia di finanza di Milano ha inviato al pm aggiunto Eugenio Fusco un'annotazione, sull'affare Balocco-Ferragni, che potrebbe quindi far cambiare le carte in tavola sulla vicenda. Sono state inoltre acquisite le mail tra il gruppo dolciario e l'imprenditrice digitale che presenterebbero degli aspetti che hanno catturato l'attenzione degli inquirenti. Non si è fatto attendere anche il punto di vista in merito del Codacons che spiega in una nota come "allo stato attuale e sulla base delle nuove notizie emerse sui mass media si debba valutare un'estensione delle indagini a tutte le iniziative di beneficenza avviate negli ultimi anni dai 'Ferragnez', a partire dal caso delle bambole Trudi". "Crediamo inoltre debbano essere bloccate tutte le attività solidali di influencer famosi in attesa di una normativa che disciplini in modo più trasparente il settore, e per evitare che la beneficenza si trasformi in attività commerciale a discapito dei cittadini", conclude il Codacons. (Rem)