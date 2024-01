Spagna: Sumar, in contatto con tutti i partiti per approvazione decreto anti crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce di Sumar e ministro della Cultura spagnolo, Ernest Urtasun, ha ribadito che il governo è in contatto con tutti i partiti per portare avanti i decreti anti crisi che saranno presentati questa settimana al Congresso dei deputati. "Vogliamo chiamare tutte le forze politiche ad assumersi la responsabilità di non lasciare i cittadini di questo Paese senza protezione sociale", ha detto Urtasun. In merito alle elezioni di febbraio in Galizia, il portavoce della formazione di sinistra ha sottolineato che Sumar è "chiaramente in crescita". "I sondaggi ci vedono già nel Parlamento galiziano, con una rappresentanza a La Coruna e molto vicini a ottenere una rappresentanza a Pontevedra. Mentre Sumar avanza, il Pp si ritrae", ha detto Urtasun. (Spm)