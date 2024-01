Cisgiordania: ministra Esteri tedesca, insediamenti ebraici illegali minano la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione illegale di insediamenti ebraici in Cisgiordania “mina una pace duratura” tra israeliani e palestinesi: la “violenza dei coloni” ebrei rende “spesso impossibile” la vita delle persone, che “in migliaia non possono più accedere alla loro terra”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a Mazra al Qibliyah in Cisgiordania, dove era oggi in visita. La titolare della diplomazia di Berlino ha aggiunto che il territorio palestinese dimostra quanto sia “necessaria, ma anche in pericolo la soluzione dei due Stati”. Baerbock ha quindi evidenziato: “È compito di Israele proteggere i palestinesi dai coloni violenti e procedere contro chiunque attacchi quanti vivono legittimamente in Cisgiordania”. I palestinesi, ha infine evidenziato l’esponente del governo federale, “devono poter vivere in sicurezza, dignità e autodeterminazione nella loro terra”.(Geb)