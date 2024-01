Trieste: prorogata piattaforma partecipativa su riqualificazione lungomare Barcola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessorato alla Pianificazione territoriale del comune di Trieste ha deciso di prorogare fino al 15 gennaio la possibilità per i cittadini di partecipare alla piattaforma partecipativa per contribuire al progetto di riqualificazione del lungomare di Barcola. Oltre che on-line, è possibile partecipare all'iniziativa compilando il questionario cartaceo che sarà distribuito dall'unità mobile dell'Urp del Comune nei diversi rioni cittadini. In particolare sarà disponibile il 10 gennaio, dalle 10.30 alle 12.30, in piazza Cavana e il 15 gennaio, dalle 10 alle 12, al mercatino settimanale di Opicina in via Doberdò. Sia il questionario on-line che quello cartaceo sono anonimi. Per l'assessore alle Politiche del territorio, Michele Babuder, quelle fornite dai cittadini e dai portatori di interessi sono “utili impressioni e pareri che saranno tenuti in considerazioni nelle successive fasi deliberative relative alla progettazione degli interventi”. (Frt)