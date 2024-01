I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: si rovescia imbarcazione sul fiume Niger, almeno cinque morti - Almeno cinque persone sono morte e più di altre 30 sono state salvate dopo che un’imbarcazione si è capovolta lungo il fiume Niger, nello Stato nigeriano di Anambra. Lo ha detto ai media il portavoce della polizia locale, Tochukwu Ikenga, spiegando che le autorità stanno indagando per determinare la causa dell'incidente. Gli incidenti in barca sono frequenti in Nigeria, spesso a causa della scarsa manutenzione e delle assenti misure di sicurezza, con sovraccarico di merci e passeggeri. (segue) (Res)