I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Somalia: presidente del Puntland rieletto per un secondo mandato - Il presidente dello Stato semi-autonomo del Puntland, Said Abdullahi Deni, è stato rieletto per un secondo mandato dopo mesi di controversie elettorali. Deni, riferisce la stampa locale, è stato rieletto con 45 voti dai membri del parlamento del Puntland contro i 21 voti del suo principale sfidante, l'ex ministro degli Esteri somalo Abshir Omar Jama. Come il resto della Somalia, il Puntland tiene elezioni indirette in cui gli anziani del clan scelgono i parlamentari, che a loro volta eleggono il presidente. Il voto ha fatto seguito a campagne segnate da controversie e violenze mortali. L'anno scorso almeno 26 persone furono uccise nella capitale regionale, Garoe, negli scontri tra le forze fedeli a Deni e l'opposizione riguardo alla proposta di indire elezioni dirette, che da allora è stata accantonata. (Res)