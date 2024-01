I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Mose: Salvini, 25 volte sue barriere hanno salvato Venezia, alla faccia dei professionisti del no - "Venticinque volte le barriere del Mose hanno salvato Venezia dagli allagamenti nel solo 2023, oggi si comincia col 2024. Alla faccia dei professionisti del NO a tutto, siamo al lavoro per proteggere l’Italia, i suoi cittadini, la sua storia, il suo futuro". Lo scrive sui social il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (segue) (Rin)