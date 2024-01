I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Trabucco-Ferraro (CG), all’Esquilino situazione fuori controllo, governo intervenga - A Roma “da diverso tempo oramai la situazione nel quartiere Esquilino è divenuta ingestibile e rischiamo lo scoppio di una vera e propria bomba sociale, totalmente fuori controllo”. Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini della lista Civica Gualtieri, Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro. “È evidente che non possa più trattarsi di un tema a carattere locale ma di ordine pubblico e criminalità a livello nazionale, è necessario quindi un intervento deciso del governo centrale e del ministro Piantedosi. L'amministrazione di Roma Capitale – proseguono - sta facendo e fa di tutto per arginare la situazione ma purtroppo siamo di fronte a una criminalità diffusa e organizzata che necessita l'intervento delle forze dell'ordine in massa, non possiamo far fronteggiare l'emergenza esclusivamente alla polizia locale”. “Il governo - sottolineano Trabucco e Ferraro - deve fare la sua parte mettendo in campo tutte le forze disponibili per riconsegnare un quadrante della città strategico e fondamentale anche in vista dell'anno giubilare. I cittadini, i residenti e i turisti devono poter vivere e girare il quartiere in sicurezza e serenità, occorre la collaborazione dello Stato per ripristinare l'ordine pubblico, così come previsto dalle normative. Chiediamo, e ci aspettiamo al più presto, un intervento deciso e risolutivo dal governo". (segue) (Rer)