I fatti del giorno - Roma (4)

20 luglio 2021

- Roma: Zingaretti (Pd), tutte le forze politiche condannino il saluto romano - Il saluto romano fatto in occasione del ricordo di Acca Larentia è "dovrebbe essere condannato in primo luogo dalle forze politiche. Tutte. Chi non lo fa è complice". Lo ha detto il deputato del Pd, Nicola Zingaretti. "E' esso stesso simbolo di morte, violenza e sopraffazione - ha sottolineato -. Non è in discussione l'umana pietà per i morti e neanche la condanna della violenza politica di ieri e di oggi. Tutta, senza distinzione", ha concluso. (segue) (Rer)