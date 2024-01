I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Bordoni (Lega), stop Ztl per saldi, giusto rimandare domenica ecologica - A Roma “è giusto evitare l'ennesimo blocco del traffico rimandando la prossima domenica ecologica, come chiedono al sindaco le associazioni di categoria”. Lo afferma in una nota il consigliere capitolino e segretario regionale della Lega nel Lazio, Davide Bordoni. “Oltre la Ztl anche l'aggravio della domenica ecologica farebbe fare un tonfo ai saldi che sono già calati del 20 per cento rispetto all'anno scorso. Il sindaco Gualtieri ascolti piuttosto i suggerimenti dei negozianti e del mondo produttivo: liberiamo la nostra Capitale da troppi vincoli. Tutti vogliamo contrastare l'inquinamento – sottolinea - ma per farlo servono più investimenti nell’innovazione, nel trasporto pubblico locale, più parcheggi per gli automobilisti che non possono entrare in centro, una grande opera di sensibilizzazione dei cittadini. Soprattutto, serve realismo: Gualtieri faccia slittare la prossima domenica ecologica e il Campidoglio si concentri su come sostenere il mondo del commercio che, nonostante la congiuntura economica difficile tra inflazione e aumento dei costi per i produttori, può dare una grande spinta per la crescita economica della città". (Rer)