Regno Unito: Johnson, Khan che cede a sindacati dimostra cosa aspettarsi da governo laborista

- La dimostrazione di “apatia” del sindaco di Londra Sadiq Khan e il “fallimento” nel trattare con i sindacati “è solo un assaggio di ciò che la nazione potrebbe aspettarsi con un governo guidato dal Partito laborista”. È quanto ha dichiarato al quotidiano "The Telegraph" l'ex primo ministro conservatore Boris Johnson, dopo che domenica sera Khan ha offerto un accordo salariale sostanzioso ai sindacati dei trasporti per evitare scioperi sulla metropolitana della capitale. Il sindacato Rmt ha annunciato di aver sospeso la sua pianificata azione di quattro giorni all'alba dei disagi, dopo che il sindaco di Londra ha dichiarato di aver trovato fondi aggiuntivi per un'offerta di finanziamento "significativamente migliore". Khan ha accusato il governo di adottare un "approccio contraddittorio" nei confronti dei sindacati e, commentando la revoca degli scioperi della metropolitana, ha dichiarato: "Ciò dimostra cosa si può ottenere impegnandosi e lavorando con i sindacati e il personale dei trasporti, piuttosto che lavorare contro di loro". (Rel)